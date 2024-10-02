بايدن يقول إنه سيتحدث إلى نتنياهو في القريب العاجل

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققنا فيه إصابة مباشرة

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققنا فيه إصابة مباشرة

وزير الخارجية الإيراني: هناك احتمال لاستمرار المواجهة مع إسرائيل في الأيام المقبلة وقواتنا على أهبة الاستعداد