فارس سعيد لـ حوار المرحلة: نتنياهو له مصلحة بالحرب في المنطقة ومن لا مصلحة له بالحرب عليه ألا يعطي نتنياهو ذرائع إشعال الحرب

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