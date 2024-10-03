سي إن إن عن مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: الإيرانيون يعرفون قدراتنا في الوصول إلى أي وجهة بالشرق الأوسط

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المقاومة الإسلامية: استهدفنا في الساعة 2:00 من فجر الخميس تحركات لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكاف عام بِصلية صاروخية وحققنا فيها إصابة مباشرة