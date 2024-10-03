المقاومة الإسلامية: استهدفنا في الساعة 1:15 من فجر الخميس تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في موقع حانيتا بقذائف المدفعية وحققنا فيه إصابة دقيقة

الرئيس الإيراني: استمرار جرائم الكيان الصهيوني دفع قواتنا المسلحة لتوجيه رد حاسم ضده والكيان الصهيوني لم يكن ليستطيع ارتكاب هذا الكم من الجرائم لولا ارتباطه بالولايات المتحدة وأوروبا

الرئيس الإيراني: استمرار جرائم الكيان الصهيوني دفع قواتنا المسلحة لتوجيه رد حاسم ضده والكيان الصهيوني لم يكن ليستطيع ارتكاب هذا الكم من الجرائم لولا ارتباطه بالولايات المتحدة وأوروبا

المقاومة الإسلامية: استهدفنا في الساعة 2:00 من فجر الخميس تحركات لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكاف عام بِصلية صاروخية وحققنا فيها إصابة مباشرة