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o
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الجيش الإسرائيلي: رصدنا طائرتين مسيرتين في بات يام جنوب تل أبيب اعترضنا واحدة وسقطت الثانية في منطقة مفتوحة
آخر الأخبار
2024-10-02 | 23:07
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الجيش الإسرائيلي: رصدنا طائرتين مسيرتين في بات يام جنوب تل أبيب اعترضنا واحدة وسقطت الثانية في منطقة مفتوحة
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