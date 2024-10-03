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o
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o
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الوكالة الوطنية: غارات استهدفت قرى ومدنًا في قضاءي صور وبنت جبيل ليلاً وصباحًا وغارتان وغارة على سيناي فجرا وغارتان على المنطقة بين الحوش والبرج الشمالي وعند مدخل البازورية
آخر الأخبار
2024-10-03 | 02:07
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الوكالة الوطنية: غارات استهدفت قرى ومدنًا في قضاءي صور وبنت جبيل ليلاً وصباحًا وغارتان وغارة على سيناي فجرا وغارتان على المنطقة بين الحوش والبرج الشمالي وعند مدخل البازورية
*
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