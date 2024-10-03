طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

يسيطر طقس مستقر كلياً مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في الايام المقبلة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٢٨ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على ال ١٠٠٠ متر

-الجو : قليل السحب

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الجمعة: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



السبت: مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وصباحاً تتحول شمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س