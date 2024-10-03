أمير قطر: أصبح واضحا أن ما يحدث هو إبادة جماعية وتحويل غزة إلى مكان غير صالح للسكن ولا سلام في المنطقة من دون إقامة دولة فلسطينية

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