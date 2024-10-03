بلينكن في مقال بفورن أفيرز: إدارة بايدن تعمل مع الشركاء في الشرق الأوسط وخارجه لإنهاء الصراع والمعاناة في غزة

بكلمات والدها الراحل... اليسا تجدد دعمها للبنان على طريقتها (فيديو)

بكلمات والدها الراحل... اليسا تجدد دعمها للبنان على طريقتها (فيديو)

بلينكن في مقال بفورن أفيرز: إدارة بايدن تعمل لإيجاد حل دبلوماسي يمكن إسرائيل ولبنان من العيش في أمان