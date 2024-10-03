زياد بارود للـ LBCI: الموضوع لم يعد يقتصر على لبنان ونحن ذاهبون الى صراع اقليمي واعرف تماما مصالح الدول ولدينا شعور اننا تركنا لوحدنا

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زياد بارود للـ LBCI: تطبيق الـ 1701 لم يكن يوما كاملا في ظل الخروقات والانتهاكات وهل نحن نتحدث اليوم عن صيغة جديدة له؟ اي دور للجيش اللبناني واليونيفل؟ واليوم هي مرحلة الجيش اللبناني بامتياز