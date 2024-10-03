زياد بارود للـLBCI: نحن بحالة حرب بمعناها الواسع وكل المحاولات من أصدقاء لبنان لم تؤدي الى أي شيء ولدينا شعور بأننا متروكون لوحدنا

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زياد بارود للـLBCI: الطريقة التي تتعاطى بها آلة القتل الاسرائيلية تتخطى المعقول ونحن بوضع صعب منذ 2019 واذا وقفت الحرب اليوم "أي لبنان منشوف؟"