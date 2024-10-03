بعض قرى قضاء صور يتعرض حاليا لقصف مدفعي ثقيل من عيار 155 ملم لا سيما زبقين جبال البطم وياطر وطيرحرفا وبارين والضهيرة والبستان وأطراف علما الشعب كما شنّت غارة على حي سكني في منطقة عين بعال الحوش شرق صور بالقرب من صالة القلعة

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