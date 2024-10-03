وزير الدفاع: الدولة اللبنانية وافقت على وقف اطلاق النار يبقى على المجتمع الدولي اقناع العدو

جولة على أماكن الغارات بقضاء زحلة وتحديدا بلدة رياق التي استهدفت بالأمس (فيديو)

جولة على أماكن الغارات بقضاء زحلة وتحديدا بلدة رياق التي استهدفت بالأمس (فيديو)

وزير الدفاع بعد لقائه بري: المرحلة تتطلب منا الوحدة الوطنية والتماسك ودعم القوى العسكرية والأمنية والتعاون معها من قبل المواطنين بكل ما تقوم به من مهمات