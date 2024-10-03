صحة غزة: 41788 فلسطينيا استشهدوا و96794 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول

المقاومة الإسلامية: استهداف تجمّع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية من صواريخ فلق

المقاومة الإسلامية: استهداف تجمّع لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية من صواريخ فلق

المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم بصلية من صواريخ فلق وتجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في حرش مسكفعام بصلية صاروخية