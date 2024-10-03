التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولا الى الزلقا

غارة على منزل في جويا وثانية على أطراف بنت جبيل

غارة على منزل في جويا وثانية على أطراف بنت جبيل

جعجع يلتقي في هذه الأثناء في معراب النائب وائل أبو فاعور موفداً من رئيس حزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط في حضور النائب ملحم رياشي