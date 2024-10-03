الجميل: لا يكمن العودة الى ما قبل 7 تشرين الاول بعد كل ما حصل وهذه المرحلة تتطلب تكاتفا وطنيا والاهم الا يكون اي طرف مكسورا والبلد يجب ان يبنى بالمساواة والشراكة

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