المقاومة الإسلامية: مجموع عدد العبوات الناسفة التي فجرها عناصرنا بالقوات الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون اليوم الخميس منذ ساعات الفجر الأولى حتى الساعة 12:00 ظهرًا (4 عبوات) وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو

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