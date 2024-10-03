الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تأجيل سحبَي "يوميّة" و"اللوتو" لموعد يحدد لاحقًا نظرًا للحرب الإسرائيلية على لبنان
آخر الأخبار
2024-10-03 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تأجيل سحبَي "يوميّة" و"اللوتو" لموعد يحدد لاحقًا نظرًا للحرب الإسرائيلية على لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
سحبَي
"يوميّة"
و"اللوتو"
لموعد
لاحقًا
نظرًا
للحرب
الإسرائيلية
لبنان
التالي
الجيش الإسرائيلي: رصدنا طائرتين مسيرتين في بات يام جنوب تل أبيب اعترضنا واحدة وسقطت الثانية في منطقة مفتوحة
غارة ثانية على الضاحية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:25
الصحة العالمية: لتسهيل الرحلات الجوية لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة
أخبار لبنان
12:25
الصحة العالمية: لتسهيل الرحلات الجوية لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة
0
آخر الأخبار
12:25
"المقاومة الإسلامية": مجاهدونا قصفوا موقع ومستعمرة وبساتين المطلة بـ 100 صاروخ كاتيوشا و6 صواريخ فلق
آخر الأخبار
12:25
"المقاومة الإسلامية": مجاهدونا قصفوا موقع ومستعمرة وبساتين المطلة بـ 100 صاروخ كاتيوشا و6 صواريخ فلق
0
أخبار لبنان
12:21
اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث: هذه لائحة كاملة بمراكز الايواء الرسمية والخاصة
أخبار لبنان
12:21
اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث: هذه لائحة كاملة بمراكز الايواء الرسمية والخاصة
0
أخبار دولية
12:18
الخطوط البريطانية تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 26 تشرين الأول
أخبار دولية
12:18
الخطوط البريطانية تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 26 تشرين الأول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:25
الصحة العالمية: لتسهيل الرحلات الجوية لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة
أخبار لبنان
12:25
الصحة العالمية: لتسهيل الرحلات الجوية لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة
0
أخبار لبنان
12:21
اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث: هذه لائحة كاملة بمراكز الايواء الرسمية والخاصة
أخبار لبنان
12:21
اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث: هذه لائحة كاملة بمراكز الايواء الرسمية والخاصة
0
آخر الأخبار
12:18
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: على سكان بلدات شمال الجولان البقاء قرب الملاجىء وعدم التجمهر والتقليل من الحركة
آخر الأخبار
12:18
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: على سكان بلدات شمال الجولان البقاء قرب الملاجىء وعدم التجمهر والتقليل من الحركة
0
آخر الأخبار
12:17
غارة على بلدة اللبوة في البقاع الشماليّ مستهدفة منزل قرب شركة الكهرباء
آخر الأخبار
12:17
غارة على بلدة اللبوة في البقاع الشماليّ مستهدفة منزل قرب شركة الكهرباء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-09-28
مصدر أمني لـ"أ.ف.ب.": غارة إسرائيلية تستهدف مستودعًا في محيط مطار بيروت
خبر عاجل
2024-09-28
مصدر أمني لـ"أ.ف.ب.": غارة إسرائيلية تستهدف مستودعًا في محيط مطار بيروت
0
فنّ
2024-10-02
كندة علوش تناشد العالم أجمع: "لا تتخلوا عن لبنان"
فنّ
2024-10-02
كندة علوش تناشد العالم أجمع: "لا تتخلوا عن لبنان"
0
خبر عاجل
2024-10-01
أضرار الغارات على الضاحية الجنوبية مساء أمس (فيديو)
خبر عاجل
2024-10-01
أضرار الغارات على الضاحية الجنوبية مساء أمس (فيديو)
0
فنّ
2024-09-30
نادين ويلسون نجيم في رسالة قوية للبنانيين: "طلع اللبناني الي فيك وإيدك والكف ما تقصّر" (فيديو)
فنّ
2024-09-30
نادين ويلسون نجيم في رسالة قوية للبنانيين: "طلع اللبناني الي فيك وإيدك والكف ما تقصّر" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:17
جولة على الاماكن التي تعرضت للقصف الاسرائيليّ في ضواحي صور
أخبار لبنان
11:17
جولة على الاماكن التي تعرضت للقصف الاسرائيليّ في ضواحي صور
0
أخبار لبنان
10:51
هدوء ساد على الضاحية الجنوبية… وهكذا تبدو الصورة
أخبار لبنان
10:51
هدوء ساد على الضاحية الجنوبية… وهكذا تبدو الصورة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية بسلسلة غارات
تقارير نشرة الاخبار
07:55
الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية بسلسلة غارات
0
تقارير نشرة الاخبار
07:30
قصف طال منطقة النبطية...اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:30
قصف طال منطقة النبطية...اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:29
تفاصيل الداخل الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
07:29
تفاصيل الداخل الاسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:28
اثار القصف في قرى البقاع ... اليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
07:28
اثار القصف في قرى البقاع ... اليكم المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
07:26
بعلبك شهدت دماراً جراء القصف الاسرائيلي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:26
بعلبك شهدت دماراً جراء القصف الاسرائيلي... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:24
المشهد من الباشورة اثر القصف الذي استهدفها ليلاً...شري: العدو يستهدف المسعفين
تقارير نشرة الاخبار
07:24
المشهد من الباشورة اثر القصف الذي استهدفها ليلاً...شري: العدو يستهدف المسعفين
0
تقارير نشرة الاخبار
07:24
المشهد من الضاحية الجنوبية التي شهدت ليلةً عنيفة
تقارير نشرة الاخبار
07:24
المشهد من الضاحية الجنوبية التي شهدت ليلةً عنيفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
18:16
أدرعي يوجّه إنذارا جديدا إلى سكان هذه الاحياء
أمن وقضاء
18:16
أدرعي يوجّه إنذارا جديدا إلى سكان هذه الاحياء
2
أخبار لبنان
05:48
أدرعي: تحذير عاجل لسكان القرى التالية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
05:48
أدرعي: تحذير عاجل لسكان القرى التالية في جنوب لبنان
3
أخبار لبنان
00:24
الجيش الاسرائيلي إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم: لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر
أخبار لبنان
00:24
الجيش الاسرائيلي إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم: لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر
4
أخبار لبنان
16:52
بالفيديو والصور: الغارات الاسرائيلية مساء اليوم على الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
16:52
بالفيديو والصور: الغارات الاسرائيلية مساء اليوم على الضاحية الجنوبية
5
أخبار لبنان
07:15
غارة على بلدة المعيصرة - فتوح كسروان (فيديو)
أخبار لبنان
07:15
غارة على بلدة المعيصرة - فتوح كسروان (فيديو)
6
خبر عاجل
18:07
بالفيديو: المبنى المستهدف في الباشورة
خبر عاجل
18:07
بالفيديو: المبنى المستهدف في الباشورة
7
أخبار لبنان
07:44
غارة تستهدف بلدة كيفون في قضاء عاليه (فيديو)
أخبار لبنان
07:44
غارة تستهدف بلدة كيفون في قضاء عاليه (فيديو)
8
خبر عاجل
13:50
الخارجية الأميركية: أوضحنا للإسرائيليين بأننا لا ندعم استهداف البنية التحتية اللبنانية وواشنطن لا تريد استهداف المدنيين اللبنانيين
خبر عاجل
13:50
الخارجية الأميركية: أوضحنا للإسرائيليين بأننا لا ندعم استهداف البنية التحتية اللبنانية وواشنطن لا تريد استهداف المدنيين اللبنانيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More