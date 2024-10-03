وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لـ"جدل" : كنت ولا أزال على خلاف دستوريّ مع الحكومة منذ 18 شهرًا لكننا وضعنا الخلاف خلفنا لمواجهة الأزمة وكل ما انتقدناه سابقًا وصلنا اليه اليوم

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