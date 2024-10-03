حجار لـ "جدل" : هناك بحدود الـ200 ألف نازح في مراكز الإيواء وهناك عدد كبير من النازحين على الطرقات من الجنسيات المختلفة بينما باقي اللبنانيين النازحين اتجهوا للجوء لدى اقاربهم

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