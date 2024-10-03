حزب الله: مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطًا وجنديًا بعبوات فجرناها بقوات نخبة حاولت التقدم في خراج مارون الراس ويارون

زياد بارود للـ LBCI: الموضوع لم يعد يقتصر على لبنان ونحن ذاهبون الى صراع اقليمي واعرف تماما مصالح الدول ولدينا شعور اننا تركنا لوحدنا

زياد بارود للـ LBCI: الموضوع لم يعد يقتصر على لبنان ونحن ذاهبون الى صراع اقليمي واعرف تماما مصالح الدول ولدينا شعور اننا تركنا لوحدنا

زياد بارود للـLBCI: الطريقة التي تتعاطى بها آلة القتل الاسرائيلية تتخطى المعقول ونحن بوضع صعب منذ 2019 واذا وقفت الحرب اليوم "أي لبنان منشوف؟"