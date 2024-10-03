تحليق للطيران الحربيّ على علو منخفض في مناطق عديدة

التالي

أبو فاعور من معراب: وضعنا خريطة طريق للخروج من الوضع الحالي وتنصّ على وقف العدوان من خلال تطبيق الـ1701 وإرسال الجيش إلى الجنوب للقيام بمهامه مع اليونيفيل