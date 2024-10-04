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o
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o
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o
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وسائل إعلام إسرائيلية: ٢٥ صاروخا وطائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ فجر اليوم
آخر الأخبار
2024-10-04 | 01:48
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وسائل إعلام إسرائيلية: ٢٥ صاروخا وطائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ فجر اليوم
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