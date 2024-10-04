وصول وزير خارجية ايران إلى مطار بيروت في طائرة إيرانية

أشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ان “ إيران ثابتة في تضامنها مع شعب لبنان الشجاع وعلى الجميع بالمنطقة إدراك الوضع الخطير الذي يواجهه لبنان وعواقبه على دولنا”.



وقال بقائي "على المنطقة أن تدرك خطورة ما يواجهه لبنان وتداعياته على المستقبل".



وأضاف: “هبطنا للتو في مطار بيروت الدولي، ووزير الخارجية سيجتمع مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى قريباً."