بريطانيا تزيد الدعم الإنساني إلى لبنان 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية استجابة للنزوح الجماعي للسكان وارتفاع عدد القتلى والمصابين المدنيين

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ابو فاعور بعد لقاء كتلة "تجدد": الوحدة الوطنية ضمانة لبنان وهدف اللقاء الثلاثي كان لبحث خارطة طريق وطنية والخروج من ازمة الحرب ورئاسة الجمهورية وسنعيد صياغة كل الافكار لتحويلها الى صيغة وطنية