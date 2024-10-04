ابو فاعور بعد لقاء كتلة "تجدد": الوحدة الوطنية ضمانة لبنان وهدف اللقاء الثلاثي كان لبحث خارطة طريق وطنية والخروج من ازمة الحرب ورئاسة الجمهورية وسنعيد صياغة كل الافكار لتحويلها الى صيغة وطنية

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أبو فاعور بعد لقاء كتلة "تجدد" و"اللقاء الديمقراطي": اختبرنا بعض الأفكار الايجابية وقاعدة القناعة تتوسّع من أجل المساعي المبذولة لوقف اطلاق النار وكسر الجمود الرئاسي