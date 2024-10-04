مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: نحو 900 ملجأ من الملاجئ الحكومية للنازحين في لبنان امتلأت بالكامل

خامنئي: إسرائيل "لن تحقّق النصر" على حزب الله وحماس

خامنئي: إسرائيل "لن تحقّق النصر" على حزب الله وحماس

خامنئي يقول للمقاتلين في لبنان والفلسطينيين: سفك الدماء لا ينبغي أن يضعف قوتكم والمقاومة في المنطقة لن تتراجع