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o
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عديدة في منطقة الجليل الغربيّ شرق عكا
آخر الأخبار
2024-10-04 | 06:06
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عديدة في منطقة الجليل الغربيّ شرق عكا
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