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النائب فراس حمدان للـLBCI: هناك مخطط لتهجير الجنوب وافراغه من أهله واخشى من فرض امر واقع سياسي وامني يساوي الجولان 2

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2024-10-04 | 10:45
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النائب فراس حمدان للـLBCI: هناك مخطط لتهجير الجنوب وافراغه من أهله واخشى من فرض امر واقع سياسي وامني يساوي الجولان 2
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النائب فراس حمدان للـLBCI: هناك مخطط لتهجير الجنوب وافراغه من أهله واخشى من فرض امر واقع سياسي وامني يساوي الجولان 2

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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