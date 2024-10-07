الصفدي: العدوان يجب ان ينتهي فورا ويجب تطبيق القانون الدولي بشكل كامل على اسرائيل

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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من السراي: الأردن يقف إلى جانب لبنان وسنواصل تقديم المساعدات وندعم كل الجهود اللبنانية لتعزيز الوضع الداخلي السياسي كما نشجع على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ونحن لا نتدخل بهذا الملف