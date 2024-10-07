ياسين من السراي: نحن نتحمل مسؤولياتنا بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحافظين

التالي

ياسين من السراي: لجنة الطوارئ اقرت آلية توزيع المساعدات العينية التي أرسلتها الدول الصديقة بالتعاون مع المحافظين وستُنشر المستندات والمعلومات والجداول على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء والذي سيكون مخصصاً لكل ما يتمّ استلامه وتوزيعه من مساعدات