مولوي بعد تفقده غرفة إدارة الكوارث في بيروت: موضوع بيروت دائمًا مهم بالنسبة لنا والأعداد فيها كبيرة والإكتظاظ هو الأكبر بالنسبة للبنان

مولوي: يهمنا ان نكون اكثر تنظيما وأن ندير المراكز بشكل صحيح والعمل جار على وضع آلية لتوزيع المساعدات

مولوي: يهمنا ان نكون اكثر تنظيما وأن ندير المراكز بشكل صحيح والعمل جار على وضع آلية لتوزيع المساعدات

ياسين من السراي: لجنة الطوارئ اقرت آلية توزيع المساعدات العينية التي أرسلتها الدول الصديقة بالتعاون مع المحافظين وستُنشر المستندات والمعلومات والجداول على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء والذي سيكون مخصصاً لكل ما يتمّ استلامه وتوزيعه من مساعدات