مولوي: يهمنا ان نكون اكثر تنظيما وأن ندير المراكز بشكل صحيح والعمل جار على وضع آلية لتوزيع المساعدات

"ستحمينا وتخلصنا من كل هذا الظلام"... دانييلا رحمة: علينا أن نصلي لأمنا مريم العذراء

"ستحمينا وتخلصنا من كل هذا الظلام"... دانييلا رحمة: علينا أن نصلي لأمنا مريم العذراء

مولوي بعد تفقده غرفة إدارة الكوارث في بيروت: موضوع بيروت دائمًا مهم بالنسبة لنا والأعداد فيها كبيرة والإكتظاظ هو الأكبر بالنسبة للبنان