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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم بشكل واسع أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-10-07 | 07:41
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الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم بشكل واسع أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان
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