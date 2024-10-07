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سلسلة غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين حي السرايا القديم في النبطية وجبل الرويس-الشقيف وبلدات جناتا وطيردبا ومعركة

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2024-10-07 | 07:55
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سلسلة غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين حي السرايا القديم في النبطية وجبل الرويس-الشقيف وبلدات جناتا وطيردبا ومعركة
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سلسلة غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين حي السرايا القديم في النبطية وجبل الرويس-الشقيف وبلدات جناتا وطيردبا ومعركة

 
 
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