أبيض: آلية توزيع المساعدات الطبية عبر المستشفيات أو مراكز الرعاية الاولية أو العيادات النقالة وتم توزيع 21 ألف علبة دواء وتم توفير 30 ألف معاينة وعبر الخطوط الساخنة لوزارة الصحة تم مساعدة ما يزيد عن الالف مريض

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