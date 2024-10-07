الشيخ سامي أبي المنى من شانيه: تمادى الشر الى أبعد الحدود ولم تعد لغة العقل تتكلم وأفسح المجال امام لغة الدمار من غزة الى لبنان

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك