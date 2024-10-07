سامي الجميل لـ"عشرين 30": ميقاتي اخذ موقف واضح بفضل مسار لبنان عن غزة وضرورة وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 والاهم اليوم اعادة اطلاق المفاوضات ووقف الدخول البري الاسرائيلي وعلى حزب الله ان يقبل ان تقرر الدولة اللبنانية وقف اطلاق النار

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك