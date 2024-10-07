الجميل لـ عشرين 30: الاهم استئناف المفاضات والتوصل إلى وقف إطلاق النار كي يعود النازحون إلى منازلهم وكي يحصل ذلك على الدولة أن تقرر في لبنان وحان الوقت أن لا يكون لبنان حقل تجارب للآخرين

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك