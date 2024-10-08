رويترز عن مصدر حكوميّ في المانيا: ألمانيا ليس لديها حظر أسلحة ضد إسرائيل لكن نطاق تسليم الأسلحة لها محدود بسبب التزامات حلف شمال الأطلسي

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وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية: نؤكد وقوفنا الى جانب لبنان حكومة وشعبا ومؤسسات وطنية وعلى رأسها وزارة الصحة التي تقوم بدور بطولي والطواقم الصحية أيضا وقطر كانت وما زالت داعمة للقوى المسلحة اللبنانية