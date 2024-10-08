وزير البيئة ناصر ياسين: المساعدات التي وصلت إلى لبنان ستُرسل خلال أيّام قليلة إلى المناطق كلها

وزير الصحة فراس الأبيض: نشكر دولة قطر على وقفتها الكريمة والعاجلة بإرسالها طائرة من المساعدات التي أتت دعمًا طبيًا وغذائيًا ومواد إعانة ما يعكس عمق العلاقة الاخوية بين مع لبنان ونشير إلى أنّ هذه الطائرة هي سلسلة من الطائرات التي ستصل تباعًا

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