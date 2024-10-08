أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: غالانت أبلغ أوستن أنه تلقى أوامر من نتنياهو بعدم إخطار واشنطن قبل اغتيال نصر الله

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: أوستن غضب عندما أخبره نظيره الإسرائيلي باغتيال نصر الله قبل دقائق من العملية

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: أوستن غضب عندما أخبره نظيره الإسرائيلي باغتيال نصر الله قبل دقائق من العملية

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: سنرد على هجوم إيران لكننا لن نفعل ذلك بطريقة تؤدي إلى اندلاع حرب شاملة معها