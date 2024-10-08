رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة هاشم فواز للـLBCI: هناك اكثر من 12 مستشفى تعرضت للاعتداء والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة هي 4 فقط وحريصون على عدم اقفال اي مستشفى

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