غارة على محيط بعلبك

التالي

قاسم: ما تقوم به إسرائيل ليس قتالًا بل قتل للانسانية وهذا كله يحظى بدعم أميركيّ مفتوح وقسم من أوروبا ولولا هذا الدعم لتوقفت الحرب خلال شهر لأنّ اسرائيل غير قادرة على المواجهة