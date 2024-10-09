الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان

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المقاومة الإسلامية: لدى محاولة تقدّم قوة للعدو الإسرائيلي باتجاه منطقة اللبونة استهدفها مجاهدونا بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة ما أدى إلى تراجعها