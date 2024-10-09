موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين: من المتوقع أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء حول أي خطط تتعلق بضرب إيران

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