المدفعية الاسرائيلية تقصف منذ الساعة السابعة قرى الناقورة اللبونة طيرحرفاً ومجدل زون وزبقين بالقذائف الثقيلة من عيار 155ملم

اسرائيل شنّت فجراً ٤ غارات الاولى على منزل في بلدة عيتيت ما أدى إلى استشهاد مسعف في كشافة الرسالة وأخرى على 3 دفعات استهدفت بلدة دير انطار

اسرائيل شنّت فجراً ٤ غارات الاولى على منزل في بلدة عيتيت ما أدى إلى استشهاد مسعف في كشافة الرسالة وأخرى على 3 دفعات استهدفت بلدة دير انطار

المفوض العام للأونروا: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارا وتكرارا خصوصا من مخيم جباليا والكثيرون يرفضون الإخلاء لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة