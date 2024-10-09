رويترز: مقتل فرد أمن سوري وإصابة آخر في ضربة إسرائيلية قرب القنيطرة

صحة غزة: استشهاد 42010 فلسطينيين وإصابة 97720 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023

صحة غزة: استشهاد 42010 فلسطينيين وإصابة 97720 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023

غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في بلدة الحلانية وأسفرت عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى وأعمال رفع الركام ما زالت متواصلة