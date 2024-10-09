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رويترز: مقتل فرد أمن سوري وإصابة آخر في ضربة إسرائيلية قرب القنيطرة
آخر الأخبار
2024-10-09 | 05:16
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رويترز: مقتل فرد أمن سوري وإصابة آخر في ضربة إسرائيلية قرب القنيطرة
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