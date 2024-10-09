بيرم: الاسرائيلي يمارس حربا نفسية وعلينا أن نضرب اشاعاته والمحافظة على التضامن الوطني

طعن في الخضيرة وقصف على حيفا واسرائيل تواصل حربها ... اليكم المشهد من الداخل الاسرائيلي

طعن في الخضيرة وقصف على حيفا واسرائيل تواصل حربها ... اليكم المشهد من الداخل الاسرائيلي

وزير العمل مصطفى بيرم من السراي: لا يجب تبني اي رواية اسرائيلية وعندما يكون لبنان يتعرض لابادة لا تجوز الموضوعية