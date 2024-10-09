وزير البيئة من السراي: هناك ورقة عمل مع افكار عدة حول الخيارات المتاحة بموضوع مراكز الايواء ومنها انشاء بيوت جاهزة في بعض المناطق المفتوحة والامر يستلزم توافر معايير معينة

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